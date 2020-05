Schuttevaer Premium Imperial maakt zich ook los van Multinaut Facebook

Twitter

Email Keulen 18 mei 2020, 08:44

Na de verkoop van de binnenvaarttak aan het Keulse havenbedrijf Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) maakt de rederij Imperial zich ook los van de Oostenrijkse rederij Multinaut. Imperial had 90% aandeel in het bedrijf met kantoren in Wenen en Regensburg.