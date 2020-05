Schuttevaer Premium Cruise- en rondvaartbedrijven luiden noodklok over coronacrisis Facebook

Amsterdam 18 mei 2020, 09:20

De passagiersvaart in Nederland, met bijvoorbeeld riviercruises en rondvaartboten, heeft buitengewoon veel last van de coronacrisis. Veel ondernemers maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijven en vinden dat de overheid meer moet doen om de sector te hulp te schieten. ‘Er dreigt een kaalslag. Misschien wel een Amsterdam zonder rondvaartboten’, aldus een bezorgde ondernemer.