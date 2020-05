Schuttevaer Premium Slepers Bremerhaven kunnen autotransporter niet in bedwang houden Facebook

Twitter

BREMERHAVEN 17 mei 2020, 12:08

Tijdens het vastmaken in de Kaiserhafen II in Bremerhaven is donderdagmiddag een autotransporter tegen de havenpier aangevaren. Het 200 meter lange schip voer met sleepondersteuning de haven binnen toen het ongeluk gebeurde. Zowel het autoschip als een van de twee slepers liep aanmerkelijke schade op.