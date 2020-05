Waarom zou de ILT niet onpartijdig zijn, en zich laten beinvloeden door Linkse Fanaten?

Nergens staat dat het alleen maar Nederlandse Schepen zijn die gecontroleerd werden, noch uit welk land, ook totaal overbodig, noch of ze de Haven uit wilden varen of juist binnenkwamen van Zee.

De KVNR wil in gesprek met de ILT, vooral doen, met modder gooien heeft weinig of geen nut, alleen moet dit Internationaal.

Het is ook niet bekend hoe de Zoe zijn containers heeft verloren, heeft die gronding gemaakt en zijn er abnormale krachten op het Schip gekomen,

is er misschien een veiligheid marge dat bij bepaalde krachten de deklast over boord hoort te vallen, om erger te voorkomen.