1 mei: Dag van de Arbeid en van de scheepshoorns Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 30 april 2020, 16:20

De Internationale Transportarbeidersfederatie (ITF) en de Internationale Kamer van Scheepvaart (ICS) roepen kapiteins over de gehele wereld op om op 1 mei om 12:00 uur lokale tijd, in de haven waar zij op dat moment zijn, de scheepshoorns te laten klinken.

1 / 1 Op 1 mei scheepshoorns blazen in alle zeehavens. Op 1 mei scheepshoorns blazen in alle zeehavens.

De Internationale Dag van de Arbeid op 1 mei wordt in veel landen over de gehele wereld erkend om de belangrijke bijdrage van arbeiders te vieren en te erkennen. ICS en ITF moedigen dit gebaar van solidariteit aan om de meer dan 1,6 miljoen zeevarenden over de gehele wereld te erkennen. Het initiatief wordt vooral gezien ter ondersteuning van de ICS-ITF en ook de campagnes van zeeliedenvakbond Nautilus International en de Nederlandse redersvereniging KVNR om bemanningswisselingen te vergemakkelijken.

Zeevaart is vitale sector

Vele duizenden zeevarenden hadden al lang afgelost moeten worden, maar door de coronacrisis is dat nagenoeg onmogelijk, door allerlei (vooral reis-)restricties die er gelden. De Nederlandse reders- en vakbondsvertegenwoordigers pleiten er nadrukkelijk voor bij overheden en allerlei internationale instanties om ook de zeevaart als vitale sector te bestempelen en aflossingen te faciliteren. Immers ruim 90% van al onze goederen wordt wereldwijd over zee vervoerd. Een fitte bemanning aan boord speelt hierin een belangrijke rol. En oververmoeidheid brengt tevens de veiligheid op zee in gevaar. Ook in de pers, op websites en radio en televisie, vragen de organisaties regelmatig aandacht voor deze nijpende kwestie.