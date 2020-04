Schuttevaer Premium Swets/Aqualiner wint aanbesteding Waterbus Rotterdam-Drechtsteden Facebook

Rotterdam 16 april 2020, 11:59

Swets ODV Maritiem heeft samen met Aqualiner B.V. de aanbesteding voor de exploitatie van de Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden gewonnen. Aqualiner is al actief met de Waterbus in Antwerpen en in delen van Rotterdam. Er was één andere inschrijver: de huidige exploitant Aquabus BV, een joint venture van Arriva en rederij Doeksen die sinds 2010 het vervoer verzorgde.

