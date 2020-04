Schuttevaer Premium Schip in quarantaine in Waalhaven om dode en coronabesmetting Facebook

ROTTERDAM 10 april 2020, 14:00

Dertien bemanningsleden van offshoreschip ‘Saipem FDS’ zijn vrijdag 10 april in quarantaine geplaatst. Aan boord is een overleden man aangetroffen die mogelijk besmet was met het coronavirus. Bij een ander bemanningslid is coronabesmetting vastgesteld nadat hij woensdag werd overgebracht naar het ziekenhuis.