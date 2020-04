Schuttevaer Premium Recreatievaart op veel plekken aan banden gelegd Facebook

Rotterdam 10 april 2020, 12:50

In de regio Rotterdam en in grote delen van Noord-Holland wordt de recreatievaart de komende dagen aan banden gelegd. Veel sluizen en havens zijn gesloten of zijn alleen voor de beroepsvaart toegankelijk. De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat met het zonnige paasweekeinde mensen het water op gaan. ‘Het devies van het Havenbedrijf Rotterdam aan de pleziervaart luidt: Blijf Thuis!’

1 / 1 Recreatievaart op veel plekken aan banden gelegd. Foto HBR Recreatievaart op veel plekken aan banden gelegd. Foto HBR