Proef grotere diepgang in Calandkanaal

Email ROTTERDAM 09 april 2020, 13:34

Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met een proef voor toelating van dieper stekende schepen in het Calandkanaal, in de Europoort. De proef wordt uitgevoerd met schepen, vaak olietankers, die lading overslaan op afmeerpalen 82, 83 en 84 langs de Landtong Rozenburg.