Schuttevaer Premium Garnalenkotter HK-80 uitgebrand in Den Oever Facebook

Twitter

Email DEN OEVER 04 april 2020, 16:37

De garnalenkotter HK-80 Sarah van Jan Foppen uit Harderwijk is zaterdagochtend 4 april uitgebrand. De 19,70 meter lange kotter die in 2016 nieuw in de vaart kwam, lag in de haven van Den Oever voor groot onderhoud.

1 / 1 Schade aan garnalenkotter HK-80 na de brand op Haventerrein Den Oever. (Foto Brandweer Den Oever) Schade aan garnalenkotter HK-80 na de brand op Haventerrein Den Oever. (Foto Brandweer Den Oever)