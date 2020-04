Schuttevaer Premium NML: dossier Oasis of the Seas nu voorgoed sluiten Facebook

Nederland Maritiem Land (NML) doet een klemmend beroep op minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken) geen beroep aan te tekenen in de Oasis of the Seas-zaak. Ook verzoekt NML de minister af te zien van nieuwe regelsĀ Na jaren juridisch getouwtrek, oordeelde de rechter eind maart dat de miljoenenboetes die zijn opgelegd bij onderhoud in 2014 ten onrechte zijn uitgedeeld.