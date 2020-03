Schuttevaer.nl door het miljoen Facebook

DEVENTER 26 maart 2020, 00:10

De website Schuttevaer.nl passeerde dinsdag 24 maart de mijlpaal van één miljoen (1.009.914) opgevraagde pagina’s (pageviews) in een periode van 30 dagen, zo blijkt uit gegevens van Google Analytics.

1 / 1 De paginaweergaven op Schuttevaer.nl stegen voor het eerst sinds jaren tot boven één miljoen in 30 dagen. (Bron Google Analyttics) De paginaweergaven op Schuttevaer.nl stegen voor het eerst sinds jaren tot boven één miljoen in 30 dagen. (Bron Google Analyttics)

In de jaren 2009, 2010 en 2012 bereikten de bezoekcijfers af en toe ook bijna dat niveau toen schippers massaal ijsfoto’s ter plaatsing instuurden vanaf het IJsselmeer. Destijds was de toegang tot de website nog volledig vrij. Sinds 2013 staat het meeste nieuws achter een ‘poortje’, slechts toegankelijk met een abonnement.

Vaknieuws en betrouwbare journalistiek zijn volgens uitgever ProMedia niet gratis leverbaar. De ‘paywall’ is onderdeel van het verdienmodel voor Schuttevaer, zoals betaalde vracht voor een varende ondernemer ook nodig is om een schip in de vaart te houden. In uitzonderlijke situaties kan de toegang worden vrijgegeven, maar de coronacrisis – hoe ingrijpend ook en een aanleiding voor veel sitebezoek – is daarvoor te algemeen. (DvdM)