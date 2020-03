Schuttevaer Premium Echtpaar Van de Wege eindelijk weer thuis Facebook

Twitter

Email Amersfoort 25 maart 2020, 16:03

Negen Nederlandse passagiers van het cruiseschip Costa Luminosa zijn woensdag met een bus in Nederland aangekomen, meldt de Nederlandse ambassade in Rome op haar Facebookpagina. Maandag vlogen 92 Nederlandse passagiers vanuit Genua naar Amsterdam. De groep van negen bleef om gezondheidsredenen achter in het Italiaanse Savona, waar het schip na omzwervingen was aangemeerd.