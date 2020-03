Haven Rotterdam draait door ondanks virusmaatregelen Facebook

ROTTERDAM 20 maart 2020, 12:15

Ondanks alle maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus blijven de haven van Rotterdam en de industrie eromheen gewoon open. Dat zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam, die trots is dat de haven zijn belangrijke rol kan waarmaken.

Overigens is de overslag van goederen sinds begin dit jaar wel fors lager omdat veel goederen uit China komen, maar de economie daar vrijwel stillag. Castelein: ‘Gelet op de economische betekenis van de haven is het vanzelfsprekend dat scheepvaartafhandeling door de Rijksoverheid is benoemd als een proces van vitale betekenis, zowel voor Nederland als voor consumenten en producenten in het Europese achterland. Verladers, rederijen, maakindustrie, de consument: iedereen rekent op Rotterdam. Ik ben er trots op dat het havenindustriële complex deze belangrijke verantwoordelijkheid dag in dag uit waarmaakt.

Van scheepvaartloods en roeier tot wereldspelers in containeroverslag en olieraffinaderijen dragen daar aan bij. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt voor veiligheid en orde op het water. De haven draait gewoon door en is 24/7 operationeel.’

Havenbedrijf Rotterdam en andere essentiële schakels in de logistieke keten hebben maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de coronavirus uitbraak. ‘Gezondheid komt daarbij op plek één. Tegelijkertijd proberen we de impact van Covid-19 op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden. We hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in diverse overleggen. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel hiervan is om de haven onder de huidige lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.’ (ANP/RQ)