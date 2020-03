Schuttevaer Premium Schipper drugsboot Moerdijk krijgt 32 maanden cel Facebook

Twitter

Email Moerdijk 19 maart 2020, 17:23

Schipper Cor B. van het binnenvaartschip in Moerdijk waarop grote hoeveelheden crystal meth werden gemaakt, moet 32 maanden de gevangenis in. De drie Mexicanen die het drugslab bestierden kregen donderdag vier jaar cel opgelegd door de rechtbank in Breda.

1 / 1 Drugslab op boot ontmanteld Drugslab op boot ontmanteld