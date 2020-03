Kabinet steekt miljarden in noodpakket coronacrisis Facebook

Twitter

Email Den Haag 17 maart 2020, 19:12

Het kabinet stelt tientallen miljarden beschikbaar om te voorkomen dat bedrijven niet omvallen tijdens de coronacrisis. Zo komt er een noodfonds, is er uitstel mogelijk bij de belastingdienst en komt er een compensatieregeling.

1 / 1 Tientallen miljarden per kwartaal voor bedrijven in problemen Tientallen miljarden per kwartaal voor bedrijven in problemen

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen 4000 euro tegemoetzien van het kabinet. Onder meer de horeca en de cultuursector kunnen daarop aanspraak maken, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). De tegemoetkoming is onderdeel van een noodpakket voor de economie dat het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd.

Het steunpakket voor bedrijven die door het coronavirus met economische problemen kampen, zal zeker 10 tot 20 miljard euro per kwartaal kosten.

Coronacrisisfonds voor zzp-ers

Ook zzp’ers die zonder opdrachten komen te zitten door de crisis, krijgen financiële hulp van de overheid. ‘Zij zijn op de arbeidsmarkt de frontlinie in het geval van zwaar weer’, zei minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Die willen en zullen we niet in de kou laten staan.’ Zzp’ers kunnen straks eerder aanspraak maken op een bijstandsuitkering. De aanvraagprocedure wordt versneld en de vermogens- en partnertoets komen tijdelijk te vervallen. Ze hoeven dus niet hun vermogen aan te spreken en ook het inkomen van hun partner is geen belemmering voor het krijgen van een uitkering.

Belastingdienst versoepelt regels

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en btw. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.

Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Minister Wiebes gaf aan dat volksgezondheid nu de grootste zorg is, maar dat de maatregelen die daarvoor worden genomen wel een enorme economische impact hebben. ‘We willen er primair voor zorgen dat banen en werkgelegenheid behouden blijven en dat bedrijven overeind blijven’, herhaalden de minsters in soortgelijke bewoordingen meerdere keren. ‘Het pakket dat er nu ligt is voor de eerste drie maanden, maar wordt waar nodig aangevuld en aangepast. We doen wat nodig is en houden alle sectoren in de gaten. We laten niemand in de kou staan.’

Welke bedrijven precies in aanmerking komen voor het noodloket, maakt Wiebes binnenkort bekend. De regeling is bedoeld voor bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, die de deuren voorlopig hebben moeten sluiten.

Nieuwe regeling tegemoetkoming loonkosten

Door het enorme aantal van intussen bijna 80.000 aanvragen voor de werktijdverkorting bleek deze regeling niet meer houdbaar. Normaal doen er per jaar namelijk zo’n 200 bedrijven in nood een beroep op. Daarom is de werktijdverkorting omgezet in een tijdelijke regeling voor de tegemoetkoming in de loonkosten. Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt die tegemoetkoming maximaal 90 procent van de loonsom. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: er mogen geen mensen worden ontslagen en de lonen moeten worden doorbetaald. Alle lopende aanvragen voor de werktijdverkorting worden overgezet naar de nieuwe regeling. (ANP RQ)