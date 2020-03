Coronacrisis liveblog

Op dit liveblog brengt de redactie van Schuttevaer het laatste nieuws over de Coronacrisis.

Veerdiensten op Engeland blijven varen

‘Hamsterdrukte houdt aan, vrachtwagens rijden twee keer zo veel’

Veerdiensten beperken aantal passagiers naar Waddeneilanden

Haven Bazel schroeft de dienstverlening terug

Kabinet, bonden en bedrijven eens over contouren steunpakket

Brussel: EU moet buitengrenzen sluiten om coronavirus in te dammen

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020