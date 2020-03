Schuttevaer Premium Schipper Terherne had gedronken Facebook

Twitter

Email Terherne 12 maart 2020, 13:56

TERHERNE De schipper die dinsdagmiddag 10 maart een aanvaring veroorzaakte met de sluis in het Prinses Margrietkanaal bij Terherne had gedronken. De 41-jarige man ramde met zijn schip een betonnen loopbrug aan de kant van het Sneekermeer. Die viel gedeeltelijk in het water. Het schip liep boven de waterlijn meerdere gaten en scheuren in de romp op.