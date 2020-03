Corona: Binnenvaartbeurs OSD Antwerpen geannuleerd Facebook

Email ANTWERPEN 11 maart 2020, 22:21

De 35ste editie van de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen gaan van 20 t/m 22 maart niet door. Dat meldt beursorganisator Tinne Peeters van Expolaan woensdagavond 11 maart in een bericht aan exposanten.

‘Naar aanleiding van het coronavirus zijn de overheidsmaatregelen in België aangescherpt. Deze nieuwe maatregelen zijn onder andere van toepassing naar alle eventorganisatoren. Het is ons dus niet toegestaan om van 20 maart t/m 22 maart in de Waagnatie te Antwerpen de 35ste editie van de Open Scheepvaartdagen te organiseren’, schrijft Peeters, mede namens Maurice Peleman en Willy Huysmans, raadslid en secretaris van het Rijn- en Binnenvaartmuseum. ‘Het is ook voor ons nog niet duidelijk of het evenement verschoven kan worden in 2020 of we dit jaar het evenement definitief moeten afgelasten.’

In de verordeningen van de provincie Antwerpen staat onomwonden dat alle indoor-manifestaties waarop meer dan duizend personen worden verwacht, verboden worden tot en met 31 maart 2020. Op overtredingen van het verbod staan zelfs gevangenisstraffen.

Er worden weliswaar een aantal uitzonderingen en voorwaarden voorzien die zeer moeilijk zijn na te komen. Expolean wil in deze geen risico lopen en besliste daarop de Open Scheepvaartdagen niet te laten doorgaan op de voorziene data.

De beurs, de enige binnenvaartvakbeurs in België, trekt jaarlijks zo’n 5000 bezoekers. (JGL/DvdM)