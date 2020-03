Schuttevaer Premium Machinekamerbrand op Duitse tanker Facebook

ROTTERDAM 06 maart 2020, 13:07

Aan boord van de Duitse tanker Blackbear is vrijdagochtend 6 maart brand geweest in de machinekamer. Het schip voer op dat moment op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen.

1 / 1 De Blackbear veilig tussen de RPA’s 12 en 16 nabij de Vlaardingse Wilhelminahaven. (Foto MediaTV / Joey Heijstek) De Blackbear veilig tussen de RPA’s 12 en 16 nabij de Vlaardingse Wilhelminahaven. (Foto MediaTV / Joey Heijstek)