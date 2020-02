Schuttevaer Premium Zware schade aan gastanker door sluismankement Sablons Facebook

Twitter

Email SABLONS [update] 18 februari 2020, 14:13

De met 2200 ton vinylchloride geladen gastanker Pampero is zwaar beschadigd geraakt in de sluis van Sablons op de Rhône. Het ongeluk gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag 18 februari, waarschijnlijk doordat de benedendeur het tijdens het opschutten begaf.