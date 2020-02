Schuttevaer Premium ‘Storm zwaarder dan verwacht’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 09 februari 2020, 17:50

De zuidwesterstorm Ciara was zondag 8 februari aan het begin van de middag zwaarder dan verwacht. Op de Noordzee werd op verscheidene plaatsen windkracht 11 gemeten en aan het eind van de middag op een booreiland ten westen van Texel zelfs windkracht 12, meldt Weeronline. Veerdiensten naar de Waddeneilanden zijn uit de vaart. In de havens van Rotterdam is de overslag gestaakt, alle kranen staan omhoog.

1 / 1 Kranen op de zeehaventerminals in Rotterdam staan zondag allemaal omhoog vanwege de storm. (Foto MediaTV / Arnold Sneeuw) Kranen op de zeehaventerminals in Rotterdam staan zondag allemaal omhoog vanwege de storm. (Foto MediaTV / Arnold Sneeuw)