Prinses Máximasluis bij Lith weer geopend

Email LITH 30 januari 2020, 14:40

De werkzaamheden aan de Prinses Máximasluis bij Lith zijn afgerond. Onder meer de deurscharnieren aan het boven- en benedenhoofd van de lange kolk zijn vernieuwd en er is stortsteen aangebracht.

De lange kolk was sinds 24 juli 2019 gestremd. De deurscharnieren bleken in te slechte staat om te gebruiken. De vervanging is gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het verven van de deuren en vernieuwing van het houtwerk. Ook is er weer stortsteen in de kolk geplaatst. Die beschermt de sluisbodem tegen verder uitdiepen door de stroming van het water.

Schepen die gebruik moesten maken van de lange kolk konden tijdens de werkzaamheden via sluis Weurt varen. Deze omleiding is nu niet meer nodig. In Weurt worden dit jaar de hijskabels van de hefdeuren vervangen. Wanneer dat precies gaat gebeuren maakt Rijkswaterstaat later bekend. (PNA)