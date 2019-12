Schuttevaer Premium Urker vissers redden 21 vluchtelingen uit het Kanaal Facebook

Twitter

Email CALAIS 30 december 2019, 14:11

Urker vissers hebben zondagavond 21 vluchtelingen uit het Kanaal gered, onder wie een baby en een peuter, meldt De Stentor. De migranten probeerden met een klein bootje via de zeestraat van Frankrijk naar Engeland te komen, maar waren in de buurt van Duinkerken in problemen geraakt.