Laatste Schuttevaer dit jaar: dubbeldik nr 51/52

Met een gecombineerde Schuttevaer-editie zit voor de gedrukte krant het jaar er weer op. Ons dubbeldikke nummer 51/52 ligt bij abonnees in de bus, ligt te koop in kiosken en is te downloaden als ePaper. Rondom kerst en de jaarwisseling slaan we twee weken over.

Het nieuwe jaar 2020 beginnen we met opnieuw een dubbelnummer (1 / 2) op 10 januari. De komende twee weken staat ook voor krantenlezers het nieuws op Schuttevaer.nl

Als Schuttevaer-medewerkers (redactie, advertentieverkoop, klantenservice) bereiden wij ons voor op de start van een nieuw decennium. In print, online én events.

Op 23 januari is de gezamenlijke nieuwjaarsborrel van Schuttevaer en Nieuwsblad Transport, op 25 maart organiseren we ons eerste Scheepsmotoren-event en 25 juni bent u opnieuw welkom op ons Multimodaal Event!

Wij gaan u het komend jaar – in 46 gedrukte edities, online op Schuttevaer.nl, in de Schuttevaer NieuwsApp, tweemaal per week in de nieuwsbrief én via de sociale media Twitter, Facebook en LinkedIn – als vanouds het maritieme wel en wee in al z’n facetten presenteren. We doen dat zo actueel en betrouwbaar mogelijk in de beste Schuttevaer-traditie al sinds 1888.

Namens alle collega’s wens ik u prettige feestdagen en een gezond en voortvarend 2020.

Dirk van der Meulen, hoofdredacteur