Pakjesboot brengt Sint aan land Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 16 november 2019, 16:30

Pakjesboot 070 bracht Sinterklaas en zijn Pieten-gezelschap zaterdagmorgen 12 november in Scheveningen aan land.

1 / 1 De Pakjesboot 070 arriveert in de haven van Scheveningen tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. (Foto ANP / Phil Nijshuis) De Pakjesboot 070 arriveert in de haven van Scheveningen tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. (Foto ANP / Phil Nijshuis)

Sinterklaas kwam zaterdag aan het einde van de ochtend aan in de haven van Scheveningen. Hij werd daar welkom geheten door waarnemend burgemeester Johan Remkes en door de ambassadeur van Spanje. Daarna begon een rijtoer door Den Haag. Rond vijf uur kwam de Sint op zijn bestemming, op het Plein voor de Tweede Kamer.

De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn was ‘een fantastisch feest’, vindt burgemeester Petra van Wingerden-Boers. Ze is blij dat alles goed is verlopen. Er kwamen tussen de 22.000 en 25.000 mensen op de intocht af.

Per stoomtrein reisde de goedheiligman voor de landelijke intocht naar Apeldoorn. Ergens onderweg verloor de trein een wagon met daarin de nieuwe schimmel Ozosnel, meldt het Sinterklaasjournaal. In veel andere plaatsen, zoals Kampen, Schiedam, Alphen aan den Rijn, Vlaardingen en Sliedrecht arriveerden Sinterklaas en de Pieten per schip. (ANP/DvdM)

Drukte op de Havenstraat. Intocht Sinterklaas in #Sliedrecht pic.twitter.com/v8btCSh8E1 — Gertjan vd Linden (@gertjanlinden) November 16, 2019