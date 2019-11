Oliehandel Van Megen wint kort geding over woningbouw Facebook

Twitter

DEN HAAG 08 november 2019, 12:29

Er mogen voorlopig geen woningen worden gebouwd binnen een afstand van 50 meter van Oliehandel Van Megen in Zaandam. De Raad van State heeft dit beslist in een spoedprocedure.

Het gaat om een gedeelte van het Hembrugterrein langs het Zijkanaal C. De gemeente Zaanstad heeft grootse plannen met de herontwikkeling van dit voormalige militair industriële complex. Maar een plan om hier 1000 woningen en culturele voorzieningen te realiseren, strandde eerder bij de Raad. De woningen zouden de scheepsgebonden grote bedrijven langs het Noordzeekanaal in de weg staan. De bedrijven konden worden beperkt in hun bedrijfsvoering met zoveel woningen op te korte afstand.

Nadat dit plan onderuit ging bij de Raad, kwam de gemeente snel met een reparatieplan voor het gedeelte van het terrein langs het Zijkanaal C. Maar hier herhaalt hetzelfde probleem zich. Het reparatieplan zorgt voor woningbouw op nauwelijks meer dan 20 meter van de oliehandel.

De Raad heeft daarom die woningbouw voorlopig geblokkeerd. Over enkele maanden zal de Raad de zaak opnieuw behandelen in de zogeheten bodemprocedure en zes weken daarna volgt dan het eindoordeel in deze zaak. Tot die tijd mag er niet worden gebouwd.

Intussen zijn er wel onderhandelingen tussen Van Megen en de gemeente over verplaatsing van het bedrijf. De woningbouwblokkade is in die onderhandelingen wel een troef die Van Megen nu een sterkere positie geeft. (AvdW)