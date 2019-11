Aanvaring tanker en containerschip bij Alblasserdam Facebook

Email ALBLASSERDAM 06 november 2019, 00:10

Op de rivier De Noord bij Alblasserdam is dinsdagavond 5 november om 20:15 uur een containerschip in aanvaring gekomen met een binnenvaarttanker. Het containerschip maakte water en is bij de terminal Alblasserdam tegen de kant gelegd.

1 / 1 Nadat er containers waren gelost maakte de MSC Maas geen water meer. (Foto MediaTV / Mick Goeree) Nadat er containers waren gelost maakte de MSC Maas geen water meer. (Foto MediaTV / Mick Goeree)

Nadat er containers waren gelost, liep er geen water meer in de MSC Maas. De tanker Lazio was leeg en is naar de Handelskade in Dordrecht gevaren. Twee opvarenden van de tanker liepen schrammen op. Zij zijn ter plaatse door ambulancepersoneel verzorgd.

Rijkswaterstaat en politie rukten uit, met daarnaast ook de blusboot van de brandweer en een reddingboot van de KNRM. Hoe de aanvaring heeft kunnen plaatsvinden is niet bekend. De politie start een onderzoek.

Goede afloop, schepen aan de kant en geen gewonden. Met name materiële schade. Rijkswaterstaat handelt verder af. Dank aan bemanningen @knrm, blusboot @BrandweerZHZ en tankautospuit @VRZHZ voor inzet ter plekke. Goed oplapwerk gewenst aan (bemanningen van) betrokken schepen. https://t.co/py78qpjbGC — Jaap Paans (@BgmPaans) November 5, 2019

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam, spreekt van een goede afloop en dankt de bemanning van de KNRM- en brandweerschepen. ‘Goede afloop, schepen aan de kant en geen gewonden. Met name materiële schade.’ (DvdM)