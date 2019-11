In memoriam Pierre Roland (83) Facebook

In de leeftijd van 83 jaar overleed zaterdag 2 november in Luik de heer Pierre Roland, die bij leven een grote rol speelde in het sociaal en verenigingsleven van de Belgische binnenvaart.

Pierre Roland in 1991. (Archieffoto Schuttevaer)

Als voorzitter van meerdere beroepsorganisaties verdedigde hij steeds met grote overtuiging de belangen van de binnenvaartondernemers, zowel op het Belgisch niveau als in de Europese overlegorganen.

Zelf eigenschipper geweest, trad hij toe tot verschillende binnenvaartorganisaties waar hij omwille van zijn organisatie- en onderhandelingscapaciteiten al spoedig voor bestuursfuncties werd aangezocht.

Zo was hij tegelijkertijd voorzitter van de belangenorganisatie Notre Droit/Ons Recht en Franstalig ondervoorzitter van het Instituut voor Transport langs de Binnenwateren. In die functies leidde hij verschillende acties zoals vaarwegblokkeringen wanneer onderhandelingen met de overheid in een impasse raakten. Hij zetelde ook in sociale, technische en onderwijscommissies en was zelfs twintig jaar lang leerkracht in de Provinciale schippersschool in Hoei.

Zijn zoon Pascal Roland is in zijn voetspoor getreden en heeft een aantal bestuursfuncties van zijn vader overgenomen.

Pierre Roland, geboren in Luik in 1938, was gedurende meer dan zestig jaar gehuwd met Maria Maas. Samen kregen ze vier kinderen, elf kleinkinderen en zelfs al twee achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid heeft donderdag 7 november om 13.15u plaats in Ciney. (JGL)