Van Veldhoven: Soepeler norm tegen PFAS-crisis

Ik snap er ook niets meer van, ze overdrijven sterk met relatief schone of eigenlijk gewoon schone grond. En echt zeer vervuilde blubber-troep uit het buitenland wordt zomaar bij ons in schone baggergaten gestort. Ik weet ook dat er aanvragen van (echt heel grote) grote tonnages grond uit Frankrijk over de markt liepen, dat verbaasde mij altijd om zulke grote hoeveelheden grond zo ver weg te slepen maar nu komt de aap uit de mauw : Grond die in Frankrijk nergens zomaar gestort mag worden wordt hier gewoon in een zandgat gedumpt.