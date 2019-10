Stremming hefbrug Boskoop ‘ramp voor binnenvaart’

Omvaren, via Amsterdam, de ellende begint bij Avifauna, daar liggen rondvaartboten, zodat het niet meevalt om de bocht te nemen.

De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ligt vol met jachten en steigers, prachtig varen vooral met containers.

Kom je bij Amsterdam kan je alleen in de Nacht erdoor want er is een spoorbrug die alleen in de Nacht draait.

Dus als het überhaupt al kan zal het niet in 15 uur gaan, dus je kan nooit vervoerszekerheid bieden, over de weg is ook geen optie