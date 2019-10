Schuttevaer Premium Provincie stremt hefbrug Boskoop (video) Facebook

Twitter

Email BOSKOOP 10 oktober 2019, 22:20

De hefbrug Boskoop is op dit moment ‘constructief onveilig’, meldt de provincie Zuid-Holland. Daarom is de brug over de Gouwe zowel voor de scheepvaart als het wegverkeer donderdagavond 10 oktober per direct gestremd.

1 / 1 Een pont gaat fietsers en voetgangers naar de andere kant van de Gouwe brengen. (Foto Josh Walet / MediaTV) Een pont gaat fietsers en voetgangers naar de andere kant van de Gouwe brengen. (Foto Josh Walet / MediaTV)