Schuttevaer Premium ‘Flinke’ verplaatsing leger VS ook per binnenschip Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 09 oktober 2019, 15:30

De komende weken is het goed mogelijk dat er boven het land Amerikaanse gevechtshelikopters zichtbaar zijn, of colonnes met Amerikaanse soldaten op de weg. En militair materieel per binnenschip.