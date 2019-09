Schuttevaer Premium Bourbon Rhode gezonken, 11 bemanningsleden vermist Facebook

MARSEILLLE 28 september 2019, 22:40

De Bourbon Rhode is gezonken. Dat heeft eigenaar Bourbon Group in Marseille zaterdag 28 september in een persbericht bevestigd. Drie opvarenden zijn gered. De overige elf bemannningsleden van de Franse sleper zijn nog vermist.