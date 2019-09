Schuttevaer Premium Noodoproep van bevoorrader Bourbon Rhode in orkaan Facebook

De onder Luxemburgse vlag varende offshore-bevoorrader Bourbon Rhode (50 x 15 meter) is midden op de Atlantische Oceaan in problemen gekomen. Het schip maakt water in het achterschip meldt de eigenaar, de Franse Bourbon Group in Marseille. De Bourbon Rhode is in een orkaan terechtgekomen en bevindt zich 1200 mijl ten oosten van Martinique en 60 mijl zuid-zuidoost van het oog van orkaan Lorenzo.

1 / 1 Orkaan Lorenzo op vrijdag 27 september. (Afbeelding National Weather Service) Orkaan Lorenzo op vrijdag 27 september. (Afbeelding National Weather Service)