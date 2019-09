Schuttevaer Premium Gasolieprijs fors hoger door aanvallen in Saoedi Arabië Facebook

Aanvallen op olieproductie-installaties in Saoedi Arabië deden maandag 16 september de olieprijs op de wereldmarkt stijgen met $7,50 per vat Brent crude en de gasolieprijs met $60 per ton. Dat meldt PJK International deze week in de Schuttevaer-vrachtrubriek Aan de Reis.