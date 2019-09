Schuttevaer Premium Oudste zeehond (45) Ecomare overleden Facebook

DE KOOG 10 september 2019, 09:11

De oudste zeehond, die verbleef in het Texelse Ecomare, is op 45-jarige leeftijd overleden. Het vrouwtje met de naam Bram woonde sinds 1974 in het opvangcentrum voor onder meer zeehonden.