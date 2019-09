Schuttevaer Premium Carcarrier Golden Ray kapseist in bocht, bemanning gered Facebook

Reddingswerkers hebben voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia alle Zuid-Koreaanse opvarenden gered die nog vastzaten in de omgeslagen carcarrier Golden Ray. Eerder werden drie mensen gered. Een vierde persoon zat in een moeilijker te bereiken ruimte van het schip, maar is er ook uitgehaald, meldde de kustwacht maandag 9 september tegen middernacht.

1 / 1 Het RoRo-schip Golden Ray werd plotseling instabiel terwijl het een bocht naar stuurboord maakte. (Foto US Coast Guard) Het RoRo-schip Golden Ray werd plotseling instabiel terwijl het een bocht naar stuurboord maakte. (Foto US Coast Guard)