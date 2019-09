MSC Gülsün: ’s werelds grootste containerschip in Rotterdam Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 03 september 2019, 15:57

MSC Gülsün arriveerde dinsdagmiddag 3 september om 14.00 uur aan de kade van de APMT 2 terminal in de Rotterdamse haven.

1 / 1 24 containers op een rij breed, een nieuw record in de containervaart. (Foto Port of Rotterdam, fotograaf Ries van Wendel de Joode) 24 containers op een rij breed, een nieuw record in de containervaart. (Foto Port of Rotterdam, fotograaf Ries van Wendel de Joode)

Het 400 meter lange en 62 meter brede schip heeft een capaciteit van 23.756 TEU (20 voets standaardcontainers) en is daarmee het grootste containerschip ter wereld. De MSC Gülsün is het eerste containerschip dat over de breedte 24 containers naast elkaar kan vervoeren. Het twee jaar geleden in de vaart genomen OOCL HongKong was met een capaciteit van 21.413 TEU tot nu toe het grootste containerschip.

‘Schaalvergroting in de containervaart is goed voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven’, zegt Hans Nagtegaal, manager Containers van het Havenbedrijf Rotterdam, bij de aankomst van de MSC Gülsün. ‘Met een diepgang van 20 meter zijn wij er van overtuigd dat we ook de 30.000 TEU schepen zullen kunnen ontvangen. Verder zijn de kades stevig genoeg om ook grotere kranen te accommoderen. Onze directe concurrenten hebben die diepgang bij lange na niet’, aldus Nagtegaal.

‘Op Maasvlakte 2 zijn begin 2015 twee nieuwe, moderne terminals in gebruik genomen: die van RWG en APMT MVII. Maar ook de andere containerterminals op de Maasvlakte: ECT Delta en Euromax zijn uitgerust om dit soort schepen te ontvangen’, vervolgt Nagtegaal.

MSC Gülsün is afkomstig uit Gdansk en vertrekt naar verwachting op 5 september om 16.00 uur naar Tanjung Pelepas in Maleisië. (HbR)