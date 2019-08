Schuttevaer Premium Nederland herdenkt Slag om de Schelde Facebook

TERNEUZEN 31 augustus 2019, 10:37

De Slag om de Schelde in het najaar van 1944 geldt als een van de grootste militaire operaties in de Tweede Wereldoorlog. Toch is de slag, die cruciaal was voor de geallieerde aanvallen op de Duitse bezetters, in Nederland niet erg bekend. Daar komt zaterdag verandering in, want dan trapt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de nationale viering van 75 jaar vrijheid af in Terneuzen, met speciale aandacht voor de Zeeuwse slag.