Vrouw overleden na aanvaring met waterscooter op de Maas

NEERLANGEL 26 augustus 2019, 14:10

Een 23-jarige vrouw is zaterdagmiddag 24 augustus overleden nadat ze op de Maas was overvaren door een waterscooter. De politie meldt dat de bestuurder, een 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen, niet had gedronken en er geen opzet in het spel was. Er is sprake van een ongeval.