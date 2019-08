Schuttevaer Premium KNRM bergt lichaam op Noordzee Facebook

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in IJmuiden heeft zondag 18 augustus laat op de avond een lichaam geborgen op de Noordzee, 30 mijl uit de kust bij IJmuiden. Over de identiteit is nog niets bekend.