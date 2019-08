Dode door aanvaring sloep en RHIB op Nieuwe Maas Facebook



ROTTERDAM 16 augustus 2019, 23:42

Een aanvaring tussen een sloep en een snelle rubberboot (RHIB), vrijdag 16 augustus in de namiddag op de Nieuwe Maas in Rotterdam, heeft één opvarende het leven gekost. Twaalf mensen raakten te water en werden onder meer door opvarenden van watertaxi’s en andere boten uit het water gehaald.

Van de mensen die uit het water zijn gehaald, zijn er negen naar het ziekenhuis gebracht. Na de aanvaring zochten hulpverleners in het water naar mogelijke vermisten. Die zoektocht werd omstreeks 18:30 uur gestaakt, omdat toen duidelijk was geworden dat er geen vermisten meer waren.

Volgens een woordvoerder kwamen de vaartuigen met elkaar in botsing ter hoogte van het Antwerpse Hoofd. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd, maar is hervat na het staken van de zoektocht naar vermisten. Beide schippers zijn aangehouden. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. (ANP)