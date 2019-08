Schuttevaer Premium ‘Gibraltar laat Iraanse tanker donderdag gaan’ (video) Facebook

Twitter

GIBRALTAR [update] 15 augustus 2019, 09:02

De Iraanse tanker die half juli door de Britse marine in Gibraltar aan de ketting is gelegd, zal donderdag worden vrijgegeven. Dat meldt de Britse krant The Sun op basis van bronnen uit de directe omgeving van Fabian Picardo, de premier van Gibraltar.