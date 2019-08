Schuttevaer Premium Black Marlin met 18 casco’s voor Concordia Damen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 augustus 2019, 15:18

Het semi-afzinkbare schip Black Marlin arriveerde dinsdagmorgen 13 augustus aan de 8e Petroleumhaven in Rotterdam. Ze heeft 18 binnenvaartcasco’s en een kraanschip aan boord. De 18 casco’s zijn gebouwd in China en bestemd voor Concordia Damen uit Werkendam, het kraanschip voor Damen Shipyards in Gorinchem.

1 / 1 Aankomst van de Black Marlin. (Foto ANP / Koen van Weel) Aankomst van de Black Marlin. (Foto ANP / Koen van Weel)