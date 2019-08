Schuttevaer Premium Pure Liner 2 zinkt voor de tweede keer Facebook

Het luxe evenementenschip Pure Liner 2 uit Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag 11 augustus gezonken in Zaandam. Dat gebeurde in de Isaac Baarthaven achter het pand van Jongeneel. Het schip bleek zondagmorgen water te hebben gemaakt en lag half onder water en 45 graden scheef.

1 / 1 De Pure Liner 2, nog niet gerepareerd na een incident bij Keulen-Niehl, opnieuw afgeborreld in Zaandam. (Foto AS Media) De Pure Liner 2, nog niet gerepareerd na een incident bij Keulen-Niehl, opnieuw afgeborreld in Zaandam. (Foto AS Media)