Politie roept hulp schippers in vanwege moordzaak Westdorpe (video)

De politie Zeeland-West-Brabant is op zoek naar eventuele getuigen of mensen die anderszins iets meer weten van de vondst van een dode vrouw. Haar lichaam werd op 22 juni rond het middaguur door de politie aangetroffen in een weiland bij Westdorpe aan het Kanaal Gent-Terneuzen. De politie doet nu een beroep op schippers die mogelijk iets vanaf het water hebben gezien.

1 / 1 Kaartje vindplaats vrouw Westdorpe beeld Politie Zeeland-West-Brabant Kaartje vindplaats vrouw Westdorpe beeld Politie Zeeland-West-Brabant

Het gaat om een nog steeds onbekende vrouw van wie de leeftijd wordt geschat tussen de 50 en 65 jaar. Ze droeg geen kleren en ook geen sierraden en was hooguit enkele dagen dood. De politie gaat er van uit dat ze op een onbekende plaats is doodgeschoten en dat haar lichaam daarna in het weiland bij Westdorpe is gedumpt. Bij haar lichaam werd een plastic zak met Franse opdruk gevonden die volgens de politie met het delict te maken heeft.

Opsporing Verzocht

Nadat de zaak is behandeld in het programma Opsporing Verzocht heeft de politie 174 tips gekregen. Maar de gouden tip zit daar nog niet bij, zegt de leider van het team grootschalige opsporing Martine Jacobs. Om verder te komen met het onderzoek vraagt de politie schippers en andere bemanningsleden of ze eventueel iets gezien hebben. De vindplaats is een weiland aan de Sint Antoniekade in Westdorpe, nog net op Nederlands grondgebied. Vanuit België gezien is dat net voorbij het terrein van Jan de Nul. Het weiland ligt op niet meer dan een meter of dertig van het kanaal.

Omdat de identiteit van de vrouw nog steeds niet bekend is wordt zij dinsdagmiddag anoniem begraven op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen.

Wie iets weet of gezien heeft kan contact opnemen met de politie Zeeland-West-Brabant via het algemene nummer 0900-8844 (vanuit buitenland 0031 34 3578844) of via WhatsApp + 31 6 12207006. Of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000 (vanuit buitenland 0031 8007000). Het zaaknummer is: zbraa 19043. (BOO)