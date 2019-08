Schuttevaer Premium Douane vindt 1500 kilo drugs tussen boomstammen Facebook

ROTTERDAM 09 augustus 2019

De Douane in Rotterdam heeft dinsdag 16 juli een partij cocaïne gevonden van in totaal 1500 kilo. De drugs zaten verstopt in een container met boomstammen. Wegens lopend onderzoek is de vondst nu pas bekend gemaakt.