Zoektocht naar overboord gevallen matroos op de Waal

HEEREWAARDEN 06 augustus 2019, 10:57

De politie heeft maandag 5 augustus twee foto’s verspreid van een bemanningslid dat sinds afgelopen vrijdag op de Waal vermist is. De man, van wie de naam niet bekend is gemaakt, voer op een binnenschip van Urk en bleek op een gegeven moment niet meer aan boord te zijn. De overige bemanning schakelde vervolgens de politie in. De man is mogelijk overboord gevallen.