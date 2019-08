Oudere jaargangen Schuttevaer nu op Delpher.nl Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 06 augustus 2019, 14:18

‘Schuttevaêr, weekblad gewijd aan de belangen van den handel en de binnenlandsche scheepvaart’ is een van de 80.000 nieuwe tijdschriften, die de Koninklijke Bibliotheek maandag 5 augustus heeft toegevoegd aan de zoekmachine Delpher.nl.

1 / 1 2332 nummers van Schuttevaer uit de jaren 1894-1949 zijn gedigitaliseerd en grotendeels te raadplegen via Delpher.nl. 2332 nummers van Schuttevaer uit de jaren 1894-1949 zijn gedigitaliseerd en grotendeels te raadplegen via Delpher.nl.

Volgens de lijst van nieuw gedigitaliseerde titels gaat het om de Schuttevaer-jaargangen 1894-1949, in totaal 2332 nummers van de krant, die voor het grootste deel online (gratis) zijn in te kijken. Uit de beginjaren van de krant, die voor het eerst verscheen in 1888, ontbreken nogal wat gescande exemplaren. En van 1940-1949 laat Delpher het om formele redenen afweten; de (oorlogs)kranten zijn wel bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag digitaal raadpleegbaar, maar niet online.

Leuk al die tijdschriften, maar de periode 1940 t/m 1949 zit zoals gewoonlijk achter slot en grendel, heel vervelend en irritant voor de mensen die juist geïnteresseerd zijn in deze periode. — Harmen van de Beek (@Maroharm) August 5, 2019

Dat het tot digitalisering van oudere Schuttevaer-jaargangen is gekomen, danken we aan een initiatief van archivarissen bij de scheepvaartmusea in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Zij vonden bij de KB een ‘potje’ voor digitalisering en vroegen de uitgever enkele jaren geleden om medewerking. Voor het digitaliseringsproject zijn de jaargangen geschonken die tot dan ontbraken bij de KB.

Leggers met alle jaargangen Schuttevaer zijn vanaf de oprichting van de krant bewaard gebleven en veilig opgeslagen in Deventer. Voor historisch onderzoek wordt er nog incidenteel gebruik van gemaakt. De scheepvaartmusea hebben ook de beschikking over vaak incomplete jaargangen van Schuttevaer, de krant voor de binnenvaart en andere maritieme sectoren, die al 131 jaar als enig maritiem nieuws- en informatiemedium wekelijks verschijnt. Nu zijn vele duizenden gescande pagina’s van de krant per editie beschikbaar op Delpher.nl.

Sinds 2008 is de krant op Schuttevaer.nl ook volledig online als ePaper beschikbaar. Daarvóór is er dus nog een groot digitaal gat van Schuttevaer in de tweede helft van de vorige en het begin van deze eeuw. (DvdM)